Вночі проти 25 липня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, але 3 з них зникли у Румунії. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підтвердила, що там впали уламки цих БпЛА.

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Румунія поінформувала союзників

Глава румунського МЗС наголосила, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.

Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території,

– зазначила міністерка.

Крім цього, вона додала, що Румунія засуджує ці безвідповідальні дії.

Всього ворог запустив 38 ударних безпілотних апаратів. Крім цього, це не перші випадки, коли дрони перетинають кордон із Румунією. Раніше вони вже падали на території країни кілька разів. Наприклад, під час атаки на Україну вночі 24 липня у Румунії чули вибухи. У прикордонному місті Тулча оголошували повітряну тривогу. Також тривогу оголошували і вночі проти 25 липня.