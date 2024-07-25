Водночас три "Шахеди" були локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Що відомо про нічну атаку російсько-іранськими дронами – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Росіяни знову запускали "Шахеди": дрони літали біля Житомира, Білої Церкви й Черкас

Скільки тривала атака "Шахедами"

Повітряну тривогу через "Шахеди" почали оголошувати в українських областях о 00:10. Спочатку сирени пролунали у південних областях, далі тривога почала поширюватися на центральні та північні регіони.

Близько 01:01 стало відомо, що тривоги почали лунати і в східних областях. Там також фіксували ворожі дрони-камікадзе. Дрони також летіли у напрямку Одеської області.

О 02:43 Повітряні сили писали про рух БпЛА поблизу Житомира. "Шахеди" фіксували також у Київській, Черкаській та низці інших областей України.

О 02:50 стало відомо про вибухи в Київській області. В ОВА наголосили, що працює протиповітряна оборона по ворожих об'єктах.

Станом на 03:40 повітряна тривога тривала. В області на підступах до Києва ППО все ще працює по ворожих безпілотниках, повідомили в КМВА.

Уже до 5 ранку у більшості областей оголосили відбій повітряної тривоги через "Шахеди". Водночас кілька дронів продовжували літати у Київській і Черкаській областях. Відбій у цих областях пролунав лише о 08:31, тому тривога там сумарно тривала понад 7,5 годин.

Які наслідки після нічного обстрілу

Київ

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що під час крайньої повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО.

Наразі у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

Київська область

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що у регіоні працювали сили ППО. Постраждалих внаслідок атаки немає. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні.

Зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей в трьох районах області. Внаслідок цього в декількох місцях виникли загоряння лісової та трав'яної підстилки. Пожежі ліквідовано,

– сказав посадовець.

Окрім того, на території одного із садових товариств пошкоджено три приватні будинки, гараж, приміщення господарчого магазину, будівля адміністрації садового товариства та один автомобіль. Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Житомирська область

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко зазначив, що сили протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків.

Одеська область

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі під ударом знову опинився Ізмаїльський район. Росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками.

Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу,

– заявив він.

Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

В Ізмаїльській райдержадміністрації також повідомили, що за фактом ворожого обстрілу 11 дронами камікадзе "Шахед" в місті Вилкове пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наслідки атаки Одещини "Шахедами" / Фото Одеської обласної прокуратури і Ізмаїльської райдержадміністрації

Скільки "Шахедів" знищили сили ППО

У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 25 липня 2024 року ворог атакував ударними БпЛА типу "Шахед" із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

За даними військових, цієї ночі ворог застосував 38 безпілотників Shahed-131/136, атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках. Зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

Відомо, що відбивали повітряний напад ворога зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, а також розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА.

Три "Шахеди" перетнули кордон з Румунією

У Повітряних силах розповіли, що відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА.

Ще три "Шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією,

– пояснили там.

У румунському місті Тульча над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу у зв’язку з черговою повітряною атакою Росії на українські порти з іншого боку річки.

Окрім того, в ніч з 24 на 25 липня близько 01:20 мешканці населених пунктів у Румунії понад Дунаєм знову отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.

"Територія нашої країни не є ціллю атак Росії, ці повідомлення – задля інформування населення про те, що уламки від знищених безпілотників можуть падати на території Румунії", – зазначили у службі надзвичайних ситуацій.