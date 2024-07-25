Українців закликають не нехтувати власною безпекою й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Де наразі існує загроза ударних БпЛА – передає 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

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01:01, 25 липня "Шахеди" рухаються на Полтавщину Рух ударних БпЛА через Сумщину! Напрямок – Полтавська область!

– повідомили в Повітряних силах.

00:41, 25 липня БпЛА рухаються з акваторїї Чорного моря у напрямку міста Татарбунари.

00:28, 25 липня О 00:26 в Повітряних силах повідомили: БпЛА у Березівському районі Одещини, курс північно-західний.

БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину, курс північно-західний.

00:16, 25 липня Куди летять "Шахеди" БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини.

БпЛА на Херсонщині у напрямку Бериславського району.

00:11, 25 липня "Шахеди" змінили курс та рухаються на Миколаївщину.