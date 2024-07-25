Українців закликають не нехтувати власною безпекою й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Де наразі існує загроза ударних БпЛА – передає 24 Канал.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
01:01, 25 липня
"Шахеди" рухаються на Полтавщину
Рух ударних БпЛА через Сумщину! Напрямок – Полтавська область!
– повідомили в Повітряних силах.
00:41, 25 липня
БпЛА рухаються з акваторїї Чорного моря у напрямку міста Татарбунари.
00:28, 25 липня
О 00:26 в Повітряних силах повідомили:
- БпЛА у Березівському районі Одещини, курс північно-західний.
- БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину, курс північно-західний.
00:16, 25 липня
Куди летять "Шахеди"
- БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-західний.
- БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини.
- БпЛА на Херсонщині у напрямку Бериславського району.
00:11, 25 липня
"Шахеди" змінили курс та рухаються на Миколаївщину.
00:10, 25 липня
Напрямок руху "Шахедів"
В Повітряних силах повідомили, що група БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Одеси.