Українців закликають не нехтувати власною безпекою й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Де наразі існує загроза ударних БпЛА – передає 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

01:01, 25 липня

"Шахеди" рухаються на Полтавщину

Рух ударних БпЛА через Сумщину! Напрямок – Полтавська область!
– повідомили в Повітряних силах.

00:41, 25 липня

БпЛА рухаються з акваторїї Чорного моря у напрямку міста Татарбунари.

00:28, 25 липня

О 00:26 в Повітряних силах повідомили:

  • БпЛА у Березівському районі Одещини, курс північно-західний.
  • БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину, курс північно-західний.
00:16, 25 липня

Куди летять "Шахеди"

  • БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини.
  • БпЛА на Херсонщині у напрямку Бериславського району.
00:11, 25 липня

"Шахеди" змінили курс та рухаються на Миколаївщину.

00:10, 25 липня

Напрямок руху "Шахедів"

В Повітряних силах повідомили, що група БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Одеси.