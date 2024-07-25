Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Где сейчас существует угроза ударных БпЛА – передает 24 Канал.
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Куда движутся вражеские БпЛА
Группа ударных БпЛА в Винницкой области движется с юга в направлении Ладыжин/Гайсин.
"Шахеды" движутся в Одесскую область
Группа ударных БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области курсом на Вилково/Килия.
БпЛА с Сумщины на Полтавщину, Гадячский район.
Группы БпЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил.
Еще БпЛА движутся из акватории Черного моря, вероятно тем же маршрутом.
БпЛА в Одесской области
В Воздушных силах написали, что вражеские беспилотники в Одесской области движутся в направлении Болград/Рени с северо-востока.
- БпЛА на севере Одесской области, курс северо-западный (на Виннитчину).
- БпЛА на Днепропетровщине в сторону города Апостолово с юго-востока.
- БпЛА севернее Николаева, курс северо-западный.
"Шахеды" движутся на Полтавщину
Движение ударных БпЛА через Сумскую область! Направление – Полтавская область!
– сообщили в Воздушных силах.
БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении города Татарбунары.
В 00:26 в Воздушных силах сообщили:
- БпЛА в Березовском районе Одесской области, курс северо-западный.
- БпЛА на севере Херсонщины движутся на Николаевщину, курс северо-западный.
Куда летят "Шахеды"
- БпЛА на юге Николаевщины, курс северо-западный.
- БпЛА с акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.
- БпЛА на Херсонщине в направлении Бериславского района.
"Шахеды" изменили курс и движутся на Николаевщину.
Направление движения "Шахедов"
В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА на Херсонщине движется в направлении Одессы.