Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Где сейчас существует угроза ударных БпЛА – передает 24 Канал.

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Куда движутся вражеские БпЛА

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01:31, 25 июля Группа ударных БпЛА в Винницкой области движется с юга в направлении Ладыжин/Гайсин.

01:27, 25 июля "Шахеды" движутся в Одесскую область Группа ударных БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области курсом на Вилково/Килия.

01:22, 25 июля БпЛА с Сумщины на Полтавщину, Гадячский район.

01:20, 25 июля Группы БпЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил. Еще БпЛА движутся из акватории Черного моря, вероятно тем же маршрутом.

01:13, 25 июля БпЛА в Одесской области В Воздушных силах написали, что вражеские беспилотники в Одесской области движутся в направлении Болград/Рени с северо-востока.

01:05, 25 июля БпЛА на севере Одесской области, курс северо-западный (на Виннитчину).

БпЛА на Днепропетровщине в сторону города Апостолово с юго-востока.

БпЛА севернее Николаева, курс северо-западный.

01:01, 25 июля "Шахеды" движутся на Полтавщину Движение ударных БпЛА через Сумскую область! Направление – Полтавская область!

– сообщили в Воздушных силах.

00:41, 25 июля БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении города Татарбунары.

00:28, 25 июля В 00:26 в Воздушных силах сообщили: БпЛА в Березовском районе Одесской области, курс северо-западный.

БпЛА на севере Херсонщины движутся на Николаевщину, курс северо-западный.

00:16, 25 июля Куда летят "Шахеды" БпЛА на юге Николаевщины, курс северо-западный.

БпЛА с акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.

БпЛА на Херсонщине в направлении Бериславского района.

00:11, 25 июля "Шахеды" изменили курс и движутся на Николаевщину.