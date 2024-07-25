В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки дронами-камикадзе. В частности, там отметили, что три "Шахеды" были локально потеряны аж на границе с Румынией.

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Работала противовоздушная оборона

В Воздушных силах рассказали, что отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ. Всего в результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА.

Еще три "Шахеды" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией,

– объяснили там.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Всего враг запустил 38 ударных беспилотных аппаратов. Кроме этого, это не первые случаи, когда дроны пересекают границу с Румынией. Ранее они уже падали на территории страны несколько раз. Например, во время атаки на Украину ночью 24 июля в Румынии слышали взрывы. В приграничном городе Тулча объявляли воздушную тревогу.

В городе объявили воздушную тревогу после того, как Воздушные силы Румынии зафиксировали несколько дронов, приближающихся к границе.