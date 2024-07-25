В то же время наши защитники активно противодействуют российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки Силы обороны отбили 149 боевых столкновений.
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Какова ситуация на Востоке Украины
Россияне атаковали возле Глубокого: смотрите на карте
ВСУ отбили вражеские штурмы возле Синьковки: смотрите на карте
Российская армия штурмовала позиции возле Макеевки: смотрите на карте
ВСУ отбили атаки возле Верхнекаменского: смотрите на карте
Силы обороны держат оборону возле Часового Яра: смотрите на карте
Враг с помощью авиации атаковал Нью-Йорк: смотрите на карте
Украинские военные отбили атаки у Воздвиженки: смотрите на карте
Россияне пытались прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте
Как изменился фронт на Юге
Что происходит возле Водяного: смотрите на карте
Боевые столкновения были и у Работино: смотрите на карте
Что происходит на других направлениях