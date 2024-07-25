В то же время наши защитники активно противодействуют российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки Силы обороны отбили 149 боевых столкновений.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Россияне атаковали возле Глубокого: смотрите на карте

ВСУ отбили вражеские штурмы возле Синьковки: смотрите на карте

Российская армия штурмовала позиции возле Макеевки: смотрите на карте

ВСУ отбили атаки возле Верхнекаменского: смотрите на карте

Силы обороны держат оборону возле Часового Яра: смотрите на карте

Враг с помощью авиации атаковал Нью-Йорк: смотрите на карте

Украинские военные отбили атаки у Воздвиженки: смотрите на карте

Россияне пытались прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

Что происходит возле Водяного: смотрите на карте

Боевые столкновения были и у Работино: смотрите на карте

Что происходит на других направлениях