В то же время наши защитники активно противодействуют российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки Силы обороны отбили 149 боевых столкновений.

К теме Более 1200 оккупантов, 45 артсистем и 2 ПВО: потери врага по состоянию на 25 июля

Какова ситуация на Востоке Украины

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок.

Россияне атаковали возле Глубокого: смотрите на карте

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.

ВСУ отбили вражеские штурмы возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска отбили 15 штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На направлении враг активно применял штурмовую авиацию.

Российская армия штурмовала позиции возле Макеевки: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отбили девять атак вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

ВСУ отбили атаки возле Верхнекаменского: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового.

Силы обороны держат оборону возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг сосредотачивал усилия неподалеку населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где, при поддержке авиации, совершил семь атак на позиции наших войск.

Враг с помощью авиации атаковал Нью-Йорк: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отбили 38 атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Украинские военные отбили атаки у Воздвиженки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне пытались прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

На Времевском направлении оккупанты совершили 13 неудачных атак наших позиций возле Константиновки и Водяного. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

Что происходит возле Водяного: смотрите на карте

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку Работино, Малой Токмачки и Новодаровки.

Боевые столкновения были и у Работино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время четырех своих атак на оборонительные позиции наших защитников.

Что происходит на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливал с территории России украинские населенные пункты.