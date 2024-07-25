Водночас наші захисники активно протидіють російським загарбникам. Так, протягом минулої доби Сили оборони відбили 149 бойових зіткнень.

До теми Понад 1200 окупантів, 45 артсистем і 2 ППО: втрати ворога станом на 25 липня

Яка ситуація на Сході України

Росіяни атакували біля Глибокого: дивіться на карті

ЗСУ відбили ворожі штурми біля Синьківки: дивіться на карті

Російська армія штурмувала позиції біля Макіївки: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

Сили оборони тримають оборону біля Часового Яру: дивіться на карті

Ворог за допомогою авіації атакував Нью-Йорк: дивіться на карті

Українські військові відбили атаки біля Воздвиженки: дивіться на карті

Росіяни намагалися прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

Що відбувається біля Водяного: дивіться на карті

Бойові зіткнення були й біля Роботиного: дивіться на карті

Що відбувається на інших напрямках