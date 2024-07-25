Таким чином загальна кількість безповоротних втрат російської армії у військових склала 571 350 солдатів країни-агресорки. Окрім того, наші захисники ліквідували сотні одиниць російської техніки.
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Які втрати має ворог на 25 липня 2024 року
Українські воїни з початку повномасштабного вторгнення Росії спалили сотні тисяч одиниць ворожої техніки. Зокрема:
- танків – 8 313 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин – 16 039 (+26) одиниць;
- артилерійських систем – 15 804 (+45) одиниць;
- РСЗВ – 1 125 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 904 (+2) одиниці;
- літаків – 363 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 610 (+66) одиниць;
- крилаті ракети – 2 402 (+0) одиниць;
- кораблі / катери – 28 (+0) одиниць;
- підводні човни – 1 (+0) одиниць;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 21 358 (+79) одиниць;
- спеціальна техніка – 2 661 (+11) одиниць;
Втрати ворога станом на 25 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю журналістам The Guardian заявляв, що втрати Кремля втричі більші за українські. А на окремих напрямках ці значення у ворога є "навіть більшими".