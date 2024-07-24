У середу ввечері, 24 липня, у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді розповіли про масштабну атаку загарбників. Вони уточнили, скільки одиниць техніки застосував ворог.
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Великий штурм Росії біля Курахового
Власне, армія противника одночасно застосувала:
- 11 танків:
- 45 бойових броньованих машин з десантом;
- 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор";
- мотоцикли з 12 військовослужбовцями.
Українська аеророзвідка виявила техніку окупантів ще далеко на підступах. По бойових порядках росіян відразу почала працювати артилерія захисників.
Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків,
– наголосили в 79-й ОДШБр.
Також у пресслужбі бригади опублікували відео, на якому видно російську техніку, а також поранених військових противника. Чимало з них відправились на лави "200-их".
Захисники відбили великий штурм окупантів на Курахівському напрямку: дивіться відео 79 ОДШБр
Важливо, що перші танки і бойові броньовані машини росіян почали зупиняти оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, підступно розставлених саперами.
Де розташований Курахівський напрямок: дивіться на карті від DeepState
Зрештою, у боях українським десантникам вдалось:
- підбити 6 танків;
- уразити 7 бронемашин з піхотою.
- спалили усі 12 мотобайків;
- знищити 40 окупантів;
- поранити 37 бійців противника