У середу ввечері, 24 липня, у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді розповіли про масштабну атаку загарбників. Вони уточнили, скільки одиниць техніки застосував ворог.

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Великий штурм Росії біля Курахового

Власне, армія противника одночасно застосувала:

  • 11 танків:
  • 45 бойових броньованих машин з десантом;
  • 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор";
  • мотоцикли з 12 військовослужбовцями.

Українська аеророзвідка виявила техніку окупантів ще далеко на підступах. По бойових порядках росіян відразу почала працювати артилерія захисників.

Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків,
– наголосили в 79-й ОДШБр.

Також у пресслужбі бригади опублікували відео, на якому видно російську техніку, а також поранених військових противника. Чимало з них відправились на лави "200-их".

Захисники відбили великий штурм окупантів на Курахівському напрямку: дивіться відео 79 ОДШБр

Важливо, що перші танки і бойові броньовані машини росіян почали зупиняти оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, підступно розставлених саперами.

Де розташований Курахівський напрямок: дивіться на карті від DeepState

Зрештою, у боях українським десантникам вдалось:

  • підбити 6 танків;
  • уразити 7 бронемашин з піхотою.
  • спалили усі 12 мотобайків;
  • знищити 40 окупантів;
  • поранити 37 бійців противника