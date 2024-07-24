В среду вечером, 24 июля, в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде рассказали о масштабной атаке захватчиков. Они уточнили, сколько единиц техники применил враг.

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Собственно, армия противника одновременно применила:

11 танков:

45 боевых бронированных машин с десантом;

1 боевую машину поддержки танков "Терминатор";

мотоциклы с 12 военнослужащими.

Вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете. Штурм начался сразу с нескольких направлений,

– отметили в 79-й ОДШБр.