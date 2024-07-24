Приоритетной задачей на фронте для оккупантов остается приоритетной задачей украинский Донбасс. Об этом заявляли в ГУР. Именно Донецкая область находится под наибольшим давлением врага.
Захватчики атаковали в районе Выемки: смотрите на карте
Противник хочет прорвать украинскую оборону в районе Васюковки: смотрите на карту
Россияне наступают на Северное и Железное: смотрите на карте
Какова ситуация на Харьковщине
Бои в районах Волчанска: смотрите на карте
Оккупанты прут на Синьковку: смотрите на карте
Оккупанты не утихают и на Юге
Враг атакует неподалеку от Малой Токмачки: смотрите на карте
Какая обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие. За последние сутки он обстреливал с территории России, в частности, населенные пункты Поповка, Волфино, Ястребиное, Степок и Кондратовка.