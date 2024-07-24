За прошедшие сутки происходило 152 боевых столкновения. Захватчики атаковали на Востоке, Севере и Юге.

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Где враг давит на украинскую оборону

Приоритетной задачей на фронте для оккупантов остается приоритетной задачей украинский Донбасс. Об этом заявляли в ГУР. Именно Донецкая область находится под наибольшим давлением врага.

Захватчики атаковали в районе Выемки: смотрите на карте

Противник хочет прорвать украинскую оборону в районе Васюковки: смотрите на карту

Россияне наступают на Северное и Железное: смотрите на карте

Какова ситуация на Харьковщине

Бои в районах Волчанска: смотрите на карте

Оккупанты прут на Синьковку: смотрите на карте

Оккупанты не утихают и на Юге

Враг атакует неподалеку от Малой Токмачки: смотрите на карте

Какая обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие. За последние сутки он обстреливал с территории России, в частности, населенные пункты Поповка, Волфино, Ястребиное, Степок и Кондратовка.