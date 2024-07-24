Протягом минулої доби відбувалося 152 бойових зіткнення. Загарбники атакували на Сході, Півночі та Півдні.

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Де ворог тисне на українську оборону

Пріоритетним завданням на фронті для окупантів залишається український Донбас. Про це заявляли у ГУР. Саме Донеччина перебуває під найбільшим тиском ворога.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 9 атак у районі Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

Загарбники атакували у районі Виїмки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки.

Противник хоче прорвати українську оборону в районі Васюківки: дивіться на карту

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень він провів неподалік населених пунктів Північне та Залізне. Окрім того, противник штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.

Росіяни наступають на Північне та Залізне: дивіться на карті

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка. Тут загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони стримали 10 ворожих спроб прорватися в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку окупанти невдало штурмували українські позиції біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

Яка ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог не припиняє проводити штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

Бої в районах Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до 9. Сили оборони відбивали російські атаки біля шести різних населених пунктів. Найбільше ворог штурмував Синьківку. Тут, за підтримки авіації, він провів чотири атаки.

Окупанти пруть на Синьківку: дивіться на карті

Окупанти не стихають й на Півдні

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки.

Ворог атакує неподалік Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку росіяни провели три безуспішні атаки лівобережжі річки Дніпро.

Яка обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність. За останню добу він обстрілюв з території Росії, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.