Протягом минулої доби відбувалося 152 бойових зіткнення. Загарбники атакували на Сході, Півночі та Півдні.

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Де ворог тисне на українську оборону

Пріоритетним завданням на фронті для окупантів залишається український Донбас. Про це заявляли у ГУР. Саме Донеччина перебуває під найбільшим тиском ворога.

Загарбники атакували у районі Виїмки: дивіться на карті

Противник хоче прорвати українську оборону в районі Васюківки: дивіться на карту

Росіяни наступають на Північне та Залізне: дивіться на карті

Яка ситуація на Харківщині

Бої в районах Вовчанська: дивіться на карті

Окупанти пруть на Синьківку: дивіться на карті

Окупанти не стихають й на Півдні

Ворог атакує неподалік Малої Токмачки: дивіться на карті

Яка обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність. За останню добу він обстрілюв з території Росії, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.