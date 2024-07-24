Пріоритетним завданням на фронті для окупантів залишається український Донбас. Про це заявляли у ГУР. Саме Донеччина перебуває під найбільшим тиском ворога.
Загарбники атакували у районі Виїмки: дивіться на карті
Противник хоче прорвати українську оборону в районі Васюківки: дивіться на карту
Росіяни наступають на Північне та Залізне: дивіться на карті
Яка ситуація на Харківщині
Бої в районах Вовчанська: дивіться на карті
Окупанти пруть на Синьківку: дивіться на карті
Окупанти не стихають й на Півдні
Ворог атакує неподалік Малої Токмачки: дивіться на карті
Яка обстановка на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність. За останню добу він обстрілюв з території Росії, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.