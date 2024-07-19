Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що ворог продовжує наступальні дії майже по всій лінії фронту. З початку червня ми всі спостерігали спроби наступу на Харківщині. Сили оборони відбили окупантів і зламали їх плани. І відповідно це вплинуло на ситуацію на Сумщині. Переважним завданням цих дій ворога є відтягування українських сил і засобів. А ключою метою є український Донбас. Там продовжуються найбільш ключові, драматичні, героїчні події. Угруповання ворога достатньо чисельне. Проте останнім часом воно не змінювалося настільки, аби говорити про нові потужні наступи.