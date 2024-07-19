Про це 24 Каналу розповів офіцер 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, зауваживши, що на їхній ділянці фронту окупанти перестали активно використовувати техніку. Вони підвозять особовий склад на певну відстань до лінії бойового зіткнення.

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Скільки ворожої техніки вдалося знищити за минулий тиждень

Як наголосив військовий, така ситуація склалася завдяки майстерності абсолютно усіх видів військ: від піхоти – до артилерії. Надзвичайно важливою є робота пілотів безпілотних систем.

Це те, що на ходу може влучати у ворожу техніку, незважаючи на те, які "сараї" вони наварюють на свої танки. Ми вже навчилися і це знищувати, щоб, якщо не з першої спроби, то з другої підбивати техніку. Усе це не дає можливості їм використовувати важку бронетехніку на полі бою,

– сказав Цехоцький.

За таких умов все одно вдається знищувати ворожу техніку. До прикладу, за тиждень військові знищили танк, БМП, системи "Град". А 18 липня влучили по двох ворожих гаубицях Д-30, а ще дві – пошкодили.

Дуже влучний тиждень. Це в нас гарно виходить. Наші пілоти майстерно працюють. Залітають далеченько в тил – і там знищують ворожу техніку,

– наголосив Цехоцький.

Окупанти використовують буквально усе, що може їздити, аби добратися до лінії зіткнення. Упродовж останнього часу вони часто під'їжджають мотоциклами. У них навіть є тренування на полігонах, як це робити. Але й ці мотоцикли потім горять.

Зверніть увагу! Триває великий збір для операторів БпЛА 59 бригади на 5 мільйонів гривень. Вже вдалося зібрати на "банці" майже 3,5 мільйони. Допоможіть нашим військовим за посиланням.