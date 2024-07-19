Об этом 24 Каналу рассказал офицер 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, заметив, что на их участке фронта оккупанты перестали активно использовать технику. Они подвозят личный состав на определенное расстояние до линии боевого соприкосновения.

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Сколько вражеской техники удалось уничтожить за прошедшую неделю

Как отметил военный, такая ситуация сложилась благодаря мастерству абсолютно всех видов войск: от пехоты – до артиллерии. Чрезвычайно важна работа пилотов беспилотных систем.

Это то, что на ходу может попадать во вражескую технику, несмотря на то, какие "сараи" они наваривают на свои танки. Мы уже научились и это уничтожать, чтобы, если не с первой попытки, то со второй подбивать технику. Все это не дает возможности им использовать тяжелую бронетехнику на поле боя,

– сказал Цехоцкий.

При таких условиях все равно удается уничтожать вражескую технику. К примеру, за неделю военные уничтожили танк, БМП, системы "Град". А 18 июля попали по двум вражеским гаубицам Д-30, а еще две – повредили.

Очень меткая неделя. Это у нас хорошо получается. Наши пилоты мастерски работают. Залетают далеко в тыл – и там уничтожают вражескую технику,

– отметил Цехоцкий.

Оккупанты используют буквально все, что может ездить, чтобы добраться до линии соприкосновения. В последнее время они часто подъезжают на мотоциклах. У них даже есть тренировки на полигонах, как это делать. Но и эти мотоциклы потом горят.

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