В аналитических статьях многих западных медиа часто пишут о том, что Россия якобы имеет практически нелимитированные человеческие ресурсы, доступ к миллионам артиллерийских снарядов, а также "раскачанную" для ведения войны экономику. Мол, все цивилизованные страны мира вместе взятые не способны сделать так, чтобы Украина количественно превзошла страну-террориста хотя бы в боеприпасах и бронетехнике, а разница между мобилизационными ресурсами не оставляет Киеву шансов на победу.

Продвижение подобных нарративов обычно очень выгодно Кремлю, ведь в них легко поверить. Их крайне трудно опровергнуть, а при размышлениях на эти темы человек, который не владеет дополнительной информацией, сам придет к выводам, что Россия беспрекословно доминирует в конфликте. Обычно после легкого подталкивания лица к мысли о чрезвычайных возможностях Москвы напрашивается простой вывод, что надо договариваться с Путиным исключительно на тех условиях, которые диктует Россия.

Впрочем, действительно ли враги Украины имеют все и в достаточном количестве, чтобы продвигаться на фронте, поддерживать войну большой интенсивности, а также навязывать нам свои требования? С какими сложностями сталкивается сторона военных преступников, почему российский лидер постоянно говорит о необходимости мира и переговоров, и действительно ли россияне имеют заявленные возможности – читайте в материале 24 Канала.

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Почему Россия преувеличивает свои возможности

Прежде всего надо понимать, что независимо от того, реальны ли переговоры с агрессором в ближайшей обозримой перспективе, обе стороны исходят из того, что к ним следует подходить с максимальными требованиями. Чтобы потом в процессе можно было пойти на определенные уступки и сойтись на тех требованиях, которые на самом деле считаешь для себя приемлемыми.

Впрочем, можно ли применять эти классические дипломатические догмы без конкретных гарантий со стороны цивилизованных стран, когда говорится о войне России с Украиной, вопрос крайне сложный.

С одной стороны, россияне банально не способны придерживаться никаких взятых на себя обещаний. Они вовсе не отказались от своей глобальной цели уничтожить Неньку, а также совершили множество настолько ужасных преступлений, что о каком-то доверии к любым подписанным ими документам не может идти речи даже в теории.

С другой стороны, любая война должна прийти к своему логическому завершению: заморозке или разрешению конфликта. Силовым путем достичь заявленных целей россияне никак не могут: им банально не хватает ресурсов, чтобы дойти 30 километров от границы до Харькова, а вершиной достижений своих соединений в Кремле могут считать прорыв к Волчанску с последующим уничтожением там собственных подразделений.



Украинские военные наносят удар по оккупантам в Волчанске / Фото бригады "Лють"

Конечно, россияне вполне удачно продвигаются на некоторых участках фронта на Донбассе, однако эти прорывы являются следствием целого ряда негативных для Украины обстоятельств.

Прежде всего, захватчики имеют большое преимущество в человеческих ресурсах, потому что у нас очень долгое время буквально проваливалась мобилизация. Новобранцы, которых привлекли в армию после принятия соответствующего закона, до фронта еще не доехали, поэтому оккупанты могут буквально забрасывать наши позиции пушечным мясом.

Кроме того, рашисты до сих пор преобладают Силы обороны в количестве снарядов, а также имеют возможность сбрасывать на позиции бомбы из УМПК. Однако вполне возможно, что эти преимущества могут быть по крайней мере частично нивелированы в ближайшей перспективе за счет усиленной мобилизации, получения боекомплектов к артиллерии от союзников и получения Украиной истребителей.

Это вовсе не означает, что ВСУ получат преимущество, что даст возможность прорывать фронт, окружать крупные группировки войск и отвоевывать оккупированные территории, однако позиция Киева в активной обороне существенно укрепится.



Чем больше у Сил обороны боеприпасов, тем больше возможностей отсекать наступление врага / Фото Генерального штаба ВСУ

Россияне же, согласно оценкам многих экспертов, также не смогут трансформировать свои преимущества настолько, чтобы снова всерьез замахнуться на условный поход на украинскую столицу.

К счастью, оккупационная армия обессилела настолько, что единственная доступная для них опция – ползучее наступление на приграничные поселки и города, а также на некоторые участки фронта. С тотальным уничтожением населенных пунктов. Однако находиться долгое время успешно в обороне военные преступники, к сожалению, вполне способны, поскольку защищать хорошо обустроенные позиции, как показала практика, можно даже с ограниченными ресурсами.

Так что Путину ничего не остается, кроме как угрожать Западу нападением на страны НАТО, размахивать ядерной дубинкой, а также заявлять о возможности мира на его условиях. Мол, если Силы обороны отдадут четыре области, война закончится, Москва якобы прекратит посягать на чужие территории.

Это не что иное, как завышение требований, ведь на самом деле Россия очень нуждается если не в замораживании конфликта, то хотя бы в переводе его в менее активный режим.

Какими бы дырявыми ни были санкции, сколько бы захватчики не имели человеческого ресурса, чрезвычайно мощные и долговременные боевые действия очень существенно истощили страну-террориста. Ее экономика работает только на две вещи: финансирование убийства украинцев и минимизации последствий бюджетного перекоса для населения.

Чтобы в Москве и Санкт-Петербурге, Казани или в других городах большинство жителей могло жить хотя бы условно так же, как и до полномасштабного вторжения, а ухудшение уровня жизни было постепенным.

Чтобы у населения было ощущение, что война где-то далеко и на окраинах империи, а непосредственно у них все хорошо. При этом пропаганда очень мощно отрабатывает, чтобы никто из рашистов не смог установить причинно-следственные связи между увеличением стоимости топлива, повышением цен на продукты, подорожанием коммуналки, наступлением инженерных коллапсов с боевыми действиями в Украине.

Кроме того, в России начинается сезон очень масштабных пожаров, который обещает быть ярким и эпическим.



Прорыв дамбы в Орске – прямое следствие выделения триллионов не на инфраструктуру, а на милитаризацию / Фото рашистских псевдоСМИ

Поэтому чтобы вдруг ни у кого не возникло понимание, что пустой холодильник и затопленная квартира – это последствия того, что "сверхдержава" выделяет триллионы рублей на танки и ракеты, а не на развитие страны.

Путин очень боится непопулярных решений

Как бы это ни было парадоксально, отправляя сотни тысяч солдат на гибель, уничтожая целые города, которые потом "присоединятся к России" и останутся полностью в разбитом состоянии, Путин и его приспешники избегают резких и непопулярных шагов.

Им наплевать на жизнь Белгорода и приграничных с Украиной поселков, которые стали абсолютно непригодными для жизни, плевать на судьбу орды безногих "героев СВО", не говоря уже о жителях оккупированных территорий. Тем не менее, рашистская власть выбрасывала миллиарды для поддержания курса рубля на психологически удобной для населения отметке. Только для того, чтобы на табличках обменников не было цифры 100 и выше, в Москве потратили огромные суммы.

Аналогичная ситуация со сдерживанием роста стоимости горючего. Рашистское правительство только с января по июнь 2024-го выплатило нефтяникам около 1 триллиона рублей компенсации за нерыночную стоимость бензина и дизеля. Крайне болезненное и неэффективное с экономической точки зрения решение, однако ради фразы "у нас все хорошо, санкции не чувствуем, войну выигрываем" Путин готов тратить бешеные суммы из и без того дефицитного бюджета.



Удары по рашистским НПЗ выбивают огромные средства из бюджета врага / Фото российских пропагандистов

Подобных расходов, лишь бы только не признавать, что Россия не способна и воевать, поддерживать привычный для своего населения образ жизни, немало. И они лишь помогают всей системе стагнировать.

Почему диктатор предпочитает прятать все негативные экономические последствия войны за ширмой, понять достаточно сложно. Потому что в целом большинство россиян абсолютно поддерживают убийства украинцев, просто не хотят отправляться в зону боевых действий лично. Так же рашисты искренне думают, что воюют не только с Киевом, но и с другими извечными врагами Москвы. То есть благодаря пропаганде и имперской сути в людоедских мозгах россиян живет мысль об экзистенциальности войны. Поэтому вряд ли в России возможны какие-то серьезные бунты, особенно с учетом их тотальной аморфности.

Тем не менее, бункерный фюрер почему-то выбрал тактику заигрывать с населением, и даже, несмотря на военную необходимость, предпочитает всячески воздерживаться от усиления мобилизации и массовой принудительной отправки на фронт.



Объявление мобилизации в сентябре 2022-го было настолько непопулярной мерой, что после одной волны ее проведения Россия воюет в основном добровольцами. Бесконечные штурмы продолжаются за счет орды обманутых (большинству говорят, что они не попадут на передовую) контрактников, иностранцев, заключенных и зечек.

В стране – бывшей бензоколонке – полностью перестроили систему, чтобы бедные и те, кто имеют хоть какие-то проблемы с законом, отправлялись только одним путем – в военкомат. Что будет с ними дальше, уже никого не волнует.

Однако самым главным условием является добровольное подписание контракта, ведь именно так в обществе практически не формируется никаких недовольств. Большая часть населения наслаждается повседневностью, а незначительная, в рамках статистической погрешности, участвует в бешеной мясорубке. Эти два мира практически не пересекались между собой, и все всех устраивало, пока по России не начали прилетать беспилотники. После регулярных атак по НПЗ, складах и других объектах военной инфраструктуры россияне перестали удивляться появлению БПЛА в небе, однако у них до сих пор остается вопрос: "А нас за что?".

Тем не менее, в каждом городке европейской части России уже поняли, что "это дошло до них". Однако сколько-нибудь значимых голосов с требованиями закончить войну пока не слышно, поскольку для этого надо значительно больше атак, а веерные отключения электроэнергии в стране-террористе еще не стали мейнстримом во многих регионах.



Ростов без света в результате механического воздействия неизвестных объектов на критическую инфраструктуру / Фото из рашистских соцсетей

В России огромные проблемы с набором пушечного мяса и техникой

Из-за того, что Путин уже очень долгое время не дает отмашку на проведение усиленной мобилизации, а также из-за огромных потерь на поле боя, в России понемногу начинает вырисовываться глобальная проблема с добровольцами. Их до сих пор достаточно, чтобы компенсировать "двухсотых" и "трехсотых", однако количество желающих рассчитаться с кредитами и умереть остаться без ног стремительно уменьшается. Об этом можно судить по регулярному, можно даже сказать, повальному, повышению так называемых "подъемных" за подписание контрактов.

Если раньше за согласие поехать убивать украинских женщин и детей в России платили только 195 тысяч рублей единоразово, то впоследствии в каждом регионе начали добавляться так называемые региональные выплаты из областных бюджетов. Кое-где к этой сумме доплачивали еще и мэры, а также "именные" выплаты за отправку на войну от некоторых конкретных бригад. И если в конце 2023 года доброволец-убийца мог получить максимум полмиллиона рублей, то уже в апреле 2024 года регионам пришлось стремительно повышать ценники за каждого бойца.

Фактически же увеличение единовременного пособия при подписании контракта в России четко совпадало с попытками армии захватчиков продвигать линию фронта. Например, в феврале – апреле 2024 года, когда рашисты захватывали Авдеевку, падение спроса на отправку в Украину было таким бешеным, что по состоянию на 15 июля в 17 регионах начали предлагать более миллиона.

В Московской области в целом за год стоимость жизни одного "Ваньки" выросла более чем втрое, – до 1,7 миллиона "деревянных". В Краснодаре за подписание контракта доплачивают 1,645 миллиона рублей, еще по полтора – в Туапсинском районе, Татарстане, Майкопе и Карачаево-Черкесии. Другие области и города крайне стремительно подбираются к подобным отметкам.

Смотрите график роста выплат за подписание контрактов в некоторых населенных пунктах России:

Причины, почему кремлевскому диктатору и его шобле приходится раскошеливаться, вполне очевидны: поток желающих заработать уменьшается. Конечно, абсолютное большинство россиян никогда в своей жизни не видели таких больших денег, но даже до них понемногу начинает доходить, что шансы погибнуть слишком велики.

Более того, из-за серьезной нехватки рабочей силы многим работодателям приходится значительно повышать зарплаты. А это приводит к тому, что курьер в условном Санкт-Петербурге или Москве может зарабатывать от 250 тысяч рублей в месяц – почти как контрактник на войне, но со значительно меньшим риском. Поэтому совсем не зря в регионах иногда повышали доплаты за контракт несколько раз в месяц, а в Татарстане и вообще начали акцию "приведи друга".

Каждому, кто уговорит человека отправиться на войну, обещают по 50 тысяч. При этом по телевизору на двух главных каналах региона будут показывать 12-часовой агитационный марафон.

По состоянию на 15 июля в среднем в России платят 968 тысяч рублей каждому, кто соглашается пойти на войну. Эта цифра стремительно растет, и уже вскоре точно пересечет отметку в миллион. Это означает, что для компенсации потерь в 50 тысяч штурмовиков (именно столько оккупантов стремятся набирать рашисты) из бюджета будут выделять 50 миллиардов рублей ежемесячно.



Год таких пополнений войска обойдется в 600 миллиардов без учета зарплат, стоимости хоть какого-то обучения, а также оснащения.

Еще хуже дела обстоят с техникой. Россияне никак не могут пополнять свои батальоны танками, артиллерией и бронированными машинами в том количестве, которое теряют. Фактически уже более года армия агрессора воюет за счет остатков от СССР, расконсервируя старую технику и приводя ее в порядок. Но мощности военно-промышленного комплекса катастрофически не хватает, чтобы довести процент оснащения группировок до нормативных показателей.

Путин нуждается в передышке

Именно из-за этих факторов Москва так или иначе начинает понемногу готовиться к возможным переговорам. Сейчас, судя по всему, российское военно-политическое командование полно веры в то, что им удастся реализовать имеющиеся преимущества и отхватить Часов Яр и Торецк, продвинуться к Константиновке и Краматорску и, возможно, начать бойню за эти города.

Однако, окно наступательных возможностей для армии страны-террориста заканчивается. Чтобы оно оставалось хотя бы немного открытым, Путину нужна мобилизация, но этот процесс будет крайне непопулярным, а также болезненным для и без того шаткой экономики. Ведь уже в этом году, с высокой долей вероятности, Россия потратит все свои доступные ресурсы Фонда национального благосостояния, который стал для Москвы своеобразным резервом для оттягивания серьезного кризиса. В таком случае увеличивать расходы на оборону рашисты просто не смогут, и им придется финансировать войну за счет урезания уже на самом деле болезненных для россиян областей, еще больше повышать налоги, и, возможно, даже частично прекратить выплаты зарплат или пенсий.

Поэтому Путину крайне нужна передышка от очень активных боевых действий. Чтобы хотя бы как-то сводить дебет с кредитом, продать замораживание конфликта в результате переговоров или просто истощение сторон как победу, а также начать восстановление своей армии для дальнейшей войны. Если, конечно, Москва будет способна накопить столько сил и средств, чтобы попытки дальнейшего захвата территории будут казаться диктатору возможными. Впрочем, до перехода войны в новый, менее агрессивный этап, еще очень далеко, а Россия пока не готова отказаться от намеченных перед собой целей и не желает уменьшать собственные требования для переговорного трека.