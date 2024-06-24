С помощью ядерного шантажа Путин пытается выиграть время. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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"Это последний аргумент Путина. Должны понимать, что он будет махать ядерной дубинкой, пока не масштабирует свое военное производство до того размера, который ему нужен. С помощью ядерного шантажа он выиграет для себя время. Это очень простой и примитивный просчет", – считает он.

Обратите внимание! Во время визита во Вьетнам на пресс-конференции 20 июня Владимир Путин заявил, что якобы он рассматривает возможность внести изменения в свою ядерную доктрину. По словам диктатора, это происходит в ответ на дискуссии на Западе по "снижению порога для использования ядерного оружия и разработку менее мощного оружия".

Россия пытается масштабировать ВПК

Алексей Буряченко отметил, что сейчас у России снова налаживаются связи с Ираном. Также динамично развиваются отношения с Северной Кореей. Кроме того, к сближению со страной-агрессором приобщается и Вьетнам.

Если добавить к этому экономические взаимоотношения с Китаем в товарах двойного назначения, которые затем используются в ВПК России. То, что они через теневой танкерный флот могут продавать ту же нефть в Индию, например. Также нужно учитывать кадровые изменения в российском министерстве обороны,

– сказал он.

Россия сейчас будет пытаться бросить все силы на масштабирование собственного ВПК и вывод его на новый уровень. Вероятнее всего, к этому процессу будут привлечены связи с КНДР. Параллельно может развиваться импорт через Вьетнам.

"Потому что Россия понимает, что постоянно усиливаются санкции со стороны Запада, имеющиеся каналы перекрываются. На Китай также идет со стороны западных стран беспрецедентное давление. Поэтому Путин пытается делать определенные закладки на будущее", – подчеркнул политолог.

Положительный сигнал

В марте 2024 года Китай и США провели полуофициальные переговоры по ядерному оружию. Исполнительный директор Международной ассоциации малых общин сказал, что его беспокоит формулировка Китая, который заявил, что может решить вопрос с Тайванем, не применяя ядерного оружия.

То есть они прямо говорят США в лицо, что не оставляют тему Тайваня. Единственное, что они обещают – что они в этих планах не будут использовать ядерное оружие. Устроит ли мир такая формулировка – у меня есть большие сомнения,

– предположил Буряченко.

Однако, по словам политолога, то, что хотя бы между Штатами и КНР восстанавливается какой-то уровень диалога, в рамках которого может подниматься достижение справедливого мира для Украины – это позитивный сигнал.

Что известно о неофициальных ядерных переговорах США и КНР

США и Китай возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию в марте 2024 года. Это первые такие переговоры за последние 5 лет. Как пишет издание Reuters, в ноябре обе страны ненадолго возобновили переговоры по ядерному оружию, но с тех пор они зашли в тупик.

Во время второго трека переговоров в марте представители Пекина заявили американским коллегам, что они не будут прибегать к ядерным угрозам из-за Тайваня. Однако США выразили обеспокоенность из-за того, что Китай может применить или угрожать применением ядерного оружия, если он столкнется с поражением в конфликте из-за острова. Зато представители Китая заверили, что Пекин не будет прибегать к таким действиям. Дискуссии продолжались 2 дня.