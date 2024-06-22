Сообщается, что в ноябре обе страны ненадолго возобновили переговоры по ядерному оружию, но с тех пор эти переговоры зашли в тупик, а высокопоставленный американский чиновник публично выразил разочарование по поводу реакции Китая.

Смотрите также Почему Путин заговорил об изменении ядерной доктрины России и куда ведет "спираль эскалации"

О чем неофициально договорились США и Китай

Во время второго трека переговоров в марте представители Пекина заявили американским коллегам, что они не будут прибегать к ядерным угрозам из-за Тайваня. Однако США выразили обеспокоенность из-за того, что Китай может применить или угрожать применением ядерного оружия, если он столкнется с поражением в конфликте из-за острова.

Зато представители Китая заверили, что Пекин не будет прибегать к таким действиям.

Они заявили американской стороне, что абсолютно убеждены в том, что способны одержать победу в обычной борьбе над Тайванем без применения ядерного оружия,

– заявил ученый Дэвид Санторо, американский организатор переговоров по второму треку.

Сообщается, что дискуссии продолжались 2 дня и проходили в конференц-зале шанхайского отеля. США представляли около полдюжины делегатов, включая бывших чиновников и ученых. Пекин тоже направил делегацию ученых и аналитиков, в которую вошли несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии.

Обратите внимание. По оценкам Пентагона, ядерный арсенал Пекина увеличился более чем на 20% в период с 2021 по 2023 год.

Стороны пока разочарованы переговорами

Представитель Госдепартамента заявил в ответ на вопрос Reuters, что переговоры по второму треку могут быть "полезными". Однако такие дискуссии не могут заменить формальные переговоры.

Тем более неофициальные дискуссии между ядерными державами происходили с разногласиями между США и Китаем по основным экономическим и геополитическим вопросам. Поскольку Китай продолжает считать, что имеет право на захват Тайваня.

Дэвид Санторо, который руководит аналитическим центром Тихоокеанского форума, описал "разочарование" обеих сторон в ходе последних обсуждений, но сказал, что обе делегации видят причины продолжать разговор.

По его словам, дополнительные обсуждения запланированы на 2025 год.

Аналитик по ядерной политике Уильям Альберк из аналитического Центра Генри Стимсона, который не участвовал в мартовских дискуссиях, сказал, что переговоры были полезны и отметил, что "важно продолжать переговоры с Китаем без всяких ожиданий".