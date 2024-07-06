Об этом россияне заявили 6 июля, со ссылкой на пропагандистские СМИ пишет 24 Канал.

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Отключение света в Ростовской области

Российская энергетическая компания заявила, что на территории Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей. Как долго он будет действовать, точно неизвестно.

Оккупанты обещают, что после ликвидации дефицита мощности графики ограничения потребления "будут отменены", электроснабжения продолжено "в нормальном режиме".

Между тем местные телеграм-каналы пишут, что уже по меньшей мере два дня россияне жалуются на отсутствие электроэнергии в разных районах Ростова. Пишут, что не работают светофоры, а дома нельзя согреть еду и включить кондиционер.

Кстати, российские пропагандисты не писали, что именно стало причиной дефицита. Впрочем, интересно, что накануне, в ночь на 5 июля, в Ростовской области было очень громко. Россияне жаловались на десятки взрывов.

Обратите внимание! Россия продолжает наносить террористические удары по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, ночью 6 июля вражеский дрон атаковал энергообъект в Сумской области. Из-за массированных атак агрессора в Украине снова вынуждены применять графики почасовых отключений.