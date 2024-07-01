Утром 1 июля губернатор Белгородской области заявил, что якобы "есть повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение". В телеграмм-каналах написали, что без света почти 90% региона, пишет 24 Канал.

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Как дроны атаковали подстанцию на Белгородщине

Момент взрыва на подстанции в Старом Осколе,

– объяснили в российском телеграм-канале.

По данным российского СМИ, мощный взрыв раздавался в районе села Незнамово Старооскольского района Белгородской области, где и размещены подстанции.

Звуки взрывов слышали ориентировочно в 2:00 1 июля. После этого – прозвучало еще несколько взрывов.

Атака на подстанции россиян: смотрите видео

Российское издание уточнило, что беспилотники, которые атаковали подстанцию, россияне пытались тщетно сбить из стрелкового оружия. Именно эту стрельбу слышно на опубликованных кадрах.

Впоследствии в сети обнародовали еще одно видео, на котором также видно вспышку и детонацию на подстанции в Старооскольском городском округе.

Еще одно видео взрывов на Белгородщинени: смотрите видео

Кстати, власти обещают людям вернуть свет до 13 часов 1 июля. По состоянию на 10:52 у россиян не работали светофоры, были проблемы с водой, интернетом и автобусами.

В районе атаки дронов – две крупнейшие электроподстанции

В одном из российских телеграмм-каналов, написали, что взрывы прогремели в Старом Осколе, где размещены две крупнейшие в Белгородской области электроподстанции. В частности, говорится о:

подстанции на 750 киловатт "Металлургическая" с мощностью 3 650 мегавольт-ампер (МВА) – крупнейшей в Белгородской области и одной из крупнейших в Европе;

подстанции "Старый Оскол", которая имеет мощность 1 930 мегавольт-ампер (МВА).

Россияне заявили, что оба энергообъекта входят в схемы выдачи мощности Курской и Нововоронежской АЭС и обеспечивают связь Курской и Воронежской энергосистем.