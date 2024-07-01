В Краснояружском районе Белгородской области сообщили, что электричество выключили из-за "повреждения на линии электропередач". Кстати, ночью россияне жаловались на атаку беспилотников, которые якобы сбила их ПВО, пишет 24 Канал.

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Почему у россиян на Белгородщине нет света

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил ориентировочно в 2:01 1 июля, что дроны атаковали:

Грайворонский городской округ;

в селе Глотово – якобы частный сектор. У оккупантов якобы повреждены 2 домовладения и машина;

в селе Сподарюшино – якобы разрушен частный дом.

Также есть повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с министерством обороны России,

– заявил Гладков.

Где нет света на Белгородщине

Официальная российская власть не писала, где именно исчез свет. Однако оккупанты в телеграмм-каналах отметили, что света нет в:

Белгороде,

городе Старый Оскол,

городе Валуйки,

поселке городского типа Волоконовка;

поселке городского типа Чернянка;

в Краснояружском районе. В частности, в 6 населенных пунктах: поселке Прилесье, селах Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка, Репяховка.

В российских телеграм-каналах отметили, что по предварительным данным – аварийное отключение света в Белгородской области продлится до 13:00 1 июля.

Впоследствии в Белгородоблэнерго заверили, что свет выключили якобы из-за "внешнего воздействия на энергообъект". Однако, что именно на него "повлияло", в ведомстве не сообщили. Однако заверили, что энергетики переключают подачу электричества на резервные схемы.