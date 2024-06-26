То, что это здание не является школой, даже подтвердила местная администрация. После прилета началась детонация.
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Что известно об атаке на Белгородскую область
ASTRA пишет, что дрон-камикадзе сдетонировал в здании бывшей школы в селе Мощеное Яковлевского городского округа – в 25 километрах от границы с Украиной. Здание сгорело полностью.
"В селе Мощеное в результате прилета полностью сгорело здание бывшей школы", – также отчитался администратор области Гладков.
Как горело здание после прилета: смотрите видео
По данным телеграмм-канала, в результате детонации и последующего пожара погиб один оккупант, еще один пострадал.
Также из-за пожара и возможной дальнейшей детонации из ближайших домов эвакуировали около 200 человек.
В Смоленской области тоже заявили о налете БпЛА
Глава Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале также заявил об атаке двух украинских беспилотников. По его словам, они якобы пытались атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе".
Анохин уверяет, что ПВО сбила дроны, а разрушений и жертв нет.