Те, що ця будівля не є школою, навіть підтвердила місцева адміністрація. Після прильоту почалась детонація.
Дивіться також Пожежа на величезній площі: розвідники ГУР уразили склад боєприпасів у Воронезькій області
Що відомо про атаку на Бєлгородщину
ASTRA пише, що дрон-камікадзе здетонував у будівлі колишньої школи у селі Мощене Яківлівського міського округу – за 25 кілометрів від кордону з Україною. Будівля згоріла повністю.
"У селі Мощене внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи", – також прозвітував адміністратор області Гладков.
Як палала будівля після прильоту: дивіться відео
За даними телеграм-каналу, внаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один окупант, ще один постраждав.
Також через пожежу та можливу подальшу детонацію з найближчих будинків евакуювали близько 200 осіб.
У Смоленській області теж заявили про наліт БпЛА
Голова Смоленської області Василь Анохін у своєму телеграм-каналі також заявив про атаку двох українських безпілотників. За його словами, вони нібито намагалися атакувати військові об'єкти, розташовані у В'яземському районі».
Анохін запевняє, що ППО збила дрони, а руйнувань та жертв немає.