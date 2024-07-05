Об этом сообщают российские СМИ. Также в районе Ростова ночью фиксировали и пожар, когда раздавались громкие звуки, передает 24 Канал.

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Какой была ночь в Ростове-на-Дону

Около 3 ночи по местному времени в российском Ростове начали писать о взрывах. Местный губернатор Василий Голубев писал о работе подразделений ПВО по "воздушным целям ВСУ" в районе областного центра Ростовской области.

Жители Ростова жалуются о взрывах в небе: смотрите видео

Местные телеграм-каналы писали, что над Ростовом в целом прозвучали более 10 громких взрывов. В одном из районов к юго-западу от города также был виден пожар. Местные жители предполагали, что, вероятно, была атакована местная ТЭЦ-2.

В Ростове после атаки видели пожар: смотрите видео

Российская сторона также писала о якобы сбивании по меньшей мере 12 беспилотников на подлете к Ростову. Эту атаку БПЛА называют "самой массированной".

В Ростове было возгорание во время взрывов / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме того, россияне заявляли о "падении обломков дрона" на Левом берегу в Ростове, и о пожаре в двух местах. Туда отправились пожарные и "скорые". По предварительным данным, пострадавших в городе после атаки – якобы нет.

Ростов во время ночной атаки: смотрите видео

Кроме того, в сети говорят о якобы пожаре на нефтебазе ОАО "НЗНП филиал Ростовский", расположенной между Ростовом и Батайском на Левом берегу реки Дон. Однако пока что об этой информации ничего не писали российские официальные лица.

В Ростове мог заняться НПЗ: смотрите видео

Этой ночью неспокойно также было и в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае страны-агрессора. Россияне писали, что город атаковали беспилотники, а также, что были громкие взрывы. Телеграм-каналы также писали о повреждении одного жилого дома якобы одним дроном.