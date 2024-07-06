Про це росіяни заявили 6 липня, з посиланням на пропагандистські ЗМІ пише 24 Канал.

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Відключення світла в Ростовській області

Російська енергетична компанія заявила, що на території Ростовської області запроваджується графік тимчасових відключень побутових споживачів. Як довго він діятиме, достеменно невідомо.

Окупанти обіцяють, що після ліквідації дефіциту потужності графіки обмеження споживання "буде скасовано", електропостачання продовжено "в нормальному режимі".

Тим часом місцеві телеграм-канали пишуть, що вже щонайменше два дні росіяни скаржаться на відсутність електроенергії у різних районах Ростова. Пишуть, що не працюють світлофори, а вдома не можна зігріти їжу та увімкнути кондиціонер.

До речі, російські пропагандисти не зазначили, що саме стало причиною дефіциту. Втім, цікаво, що напередодні, у ніч на 5 липня, у Ростовській області було дуже гучно. Росіяни скаржилися на десятки вибухів.

Зверніть увагу! Росія продовжує завдавати терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, вночі 6 липня ворожий дрон атакував енергооб'єкт на Сумщині. Через масовані атаки агресора в Україні знову змушені застосовувати графіки погодинних відключень.