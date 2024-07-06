Вночі проти 6 липня ворог вдарив по енергетиці Сумської області. Відомо, що у кількох районах відбулось знеструмлення.

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Над відновленням вже працюють

Росіяни застосували проти енергооб'єкта ударний дрон типу "Шахед".

Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються,

– повідомили в Сумській ОВА.

Там також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати спокій.