Вночі проти 6 липня ворог вдарив по енергетиці Сумської області. Відомо, що у кількох районах відбулось знеструмлення.
Дивіться також ЗМІ знайшли українських власників санаторію "Корал" в Криму, що отримав мільйони від влади Росії
Над відновленням вже працюють
Росіяни застосували проти енергооб'єкта ударний дрон типу "Шахед".
Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються,
– повідомили в Сумській ОВА.
Там також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати спокій.