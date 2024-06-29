Однак, за словами генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, це "базовий прогноз". Адже ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

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Відключення світла взимку можуть тривати 12 годин

Як пояснив Коваленко, реальні пронози на зиму потрібно робити наприкінці серпня 2024 року. Для цього спочатку необхідно спрогнозувати дефіцит, а також знати, якими будуть ймовірне споживання та генерація.

Він також наголосив, що наразі частина енергоблоків атомних електростанцій у ремонті. Однак восени вони запрацюють, а, отже, виробіток електроенергії буде більшим. Водночас тривають ремонтні роботи на ГЕС та ТЕС.

Гендиректор Yasno також припустив, що генерація до осені збільшиться, якщо не враховувати обстріли, які можуть внести корективи. Втім, при цьому взимку споживання електроенергії найбільше.

Мій базовий прогноз – в енергосистемі буде дефіцит близько 30 – 35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз – 12 годин без світла,

– заявив він.

Варто враховувати й те, що ситуація може бути гіршою, якщо не відновлять зруйновані потужності та не буде домовленості про імпорт. Водночас ситуація може і покращиться, якщо відновлять все заплановане і температура буде сприятлива.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше зазначав, що Україну чекає непроста ситуація в енергосистемі цієї зими. Наразі енергетики розроблять відразу кілька сценаріїв, які допоможуть пройти цей етап.