Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Чиновник також пояснив, від чого буде залежати ступінь складності.

Дивіться також Чому в областях різні відключення світла: пояснення Укренерго

Зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких – обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність,

– зазначив Кудрицький.

Якими можуть бути відключення взимку

Керівник "Украенерго" додав, що фахівці розглядають кілька сценаріїв, але готуються до найгіршого. При цьому є оптимістичний та песемістичний сценарій.

Песимістичний – передбачає, що масовані обстріли продовжуватимуться. Як наслідок, певні об'єкти енергетики вийдуть із ладу. Відтак, взимку буде менше генерації, ніж передбачено базовим планом.

Оптимістичний – передбачає, що влучань не буде або їх буде небагато, і енергетикам вдасться відновити більше об'єктів, ніж це передбачено за планом. Тоді відключення будуть трохи менші.

Краще бути готовими до гіршого

При цьому Кудрицький зауважив, що варто бути готовими до складних сценаріїв взимку.

"Це краще, ніж зараз пообіцяти людям, що все буде добре і зима пройде без відключень, а потім доведеться їх вводити", – додав він.

До слова, компанія ДТЕК втратив 90% своїх генерувальних потужностей внаслідок систематичних російських обстрілів об'єктів енергетики.