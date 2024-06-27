Чому так відбувалось, пояснив очільник Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, передусім розрахунок проводили, орієнтуючись на критичну інфраструктуру.

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Від чого залежать відключення в області

Мовляв, якщо критичною інфраструктурою "бронюється" значний обсяг споживання, то решта споживачів відчуватимуть "більший тягар відключень".

Наприклад, у Києві, де більше критичної інфраструктури, залишалося менше потужності, яку можна було б розбити на черги та відключати за графіками,

– зазначив Володимир Кудрицький.

В областях, де відсоток критичної інфраструктури в загальному споживанні менший, як от на Тернопільщині, в абонентів відключення могли бути менш тривалими.

Методику змінили

Водночас наразі, за словами Кудрицького, методика трохи змінилася: кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень.

"Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями", – пояснив керівник "Укренерго".

Як це відбувається на практиці: у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень.

Водночас, як уточнив Кудрицький, ці черги між собою постійно змінюють, що дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні.

Що зміниться у майбутньому

Кабінет Міністрів працює над зміною методики застосування відключень для частини прифронтових територій. Пояснюють це тим, що у цих регіонах й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли.

Планують, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть.