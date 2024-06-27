Чому так відбувалось, пояснив очільник Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, передусім розрахунок проводили, орієнтуючись на критичну інфраструктуру.
Дивіться також ДТЕК втратив 90% генерувальних потужностей: скільки потрібно коштів для відновлення
Від чого залежать відключення в області
Мовляв, якщо критичною інфраструктурою "бронюється" значний обсяг споживання, то решта споживачів відчуватимуть "більший тягар відключень".
Наприклад, у Києві, де більше критичної інфраструктури, залишалося менше потужності, яку можна було б розбити на черги та відключати за графіками,
– зазначив Володимир Кудрицький.
В областях, де відсоток критичної інфраструктури в загальному споживанні менший, як от на Тернопільщині, в абонентів відключення могли бути менш тривалими.
Методику змінили
Водночас наразі, за словами Кудрицького, методика трохи змінилася: кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень.
"Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями", – пояснив керівник "Укренерго".
Як це відбувається на практиці: у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень.
Водночас, як уточнив Кудрицький, ці черги між собою постійно змінюють, що дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні.
Що зміниться у майбутньому
Кабінет Міністрів працює над зміною методики застосування відключень для частини прифронтових територій. Пояснюють це тим, що у цих регіонах й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли.
Планують, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть.