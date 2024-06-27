Почему так происходило, объяснил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, прежде всего расчет проводили ориентируясь на критическую инфраструктуру.

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От чего зависят отключения в области

Мол, если критической инфраструктурой "бронируется" значительный объем потребления, то остальные потребители будут чувствовать "большее бремя отключений".

Например, в Киеве, где больше критической инфраструктуры, оставалось меньше мощности, которую можно было бы разбить на очереди и отключать по графикам,

– отметил Владимир Кудрицкий.

В областях, где процент критической инфраструктуры в общем потреблении меньше, как вот на Тернопольщине, у абонентов отключения могли быть менее длительными.

Методику изменили

В то же время сейчас, по словам Кудрицкого, методика немного изменилась: каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений.

"Эти очереди распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение бремени отключений между областями", – объяснил руководитель "Укрэнерго".

Как это происходит на практике: в определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений.

При этом, как уточнил Кудрицкий, эти очереди между собой постоянно меняют, что позволяет уменьшить неравномерность и обеспечить более справедливое распределение объемов отключений в стране.

Что изменится в будущем

Кабинет Министров работает над изменением методики применения отключений для части прифронтовых территорий. Объясняют это тем, что в этих регионах и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов.

Планируют, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключение больше не будут применять.