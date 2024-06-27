Исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук в эфире Суспильного заявил, что все имеющиеся средства в размере 4 миллиардов гривен направляются на восстановление разрушенных объектов энергетики. Он также отметил, что общий объем разрушений оценивается в 14 – 18 миллиардов гривен.

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Сколько ДТЭК потеряли генерирующих мощностей

Мы потеряли 90% генерирующих мощностей ДТЭК Энерго. Вкладываем все имеющиеся у нас средства – 4 миллиарда гривен, для того чтобы восстановиться. Но этого, к сожалению, недостаточно,

– сказал Сахарук.

Сейчас идет активный процесс восстановления теплоэлектростанций, поврежденных в результате российских обстрелов.

По словам Сахарука, ближайшие два месяца будут посвящены ремонтам в энергетике, включая плановые ремонты энергоблоков атомных электростанций и восстановление тепловых и гидроэлектростанций.

Он также отметил, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной, особенно в прифронтовых регионах, где объекты энергетики находятся под постоянными обстрелами. Это создает дополнительные вызовы для восстановления и стабилизации энергетической системы страны.