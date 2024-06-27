Виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук в етері Суспільного заявив, що всі наявні кошти у розмірі 4 мільярдів гривень спрямовуються на відновлення зруйнованих об'єктів енергетики. Він також зауважив, що загальний обсяг руйнувань оцінюється в 14 – 18 мільярдів гривень.

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Скільки ДТЕК втратили генерувальних потужностей

Ми втратили 90% генеруючих потужностей ДТЕК Енерго. Вкладаємо всі наявні у нас кошти – 4 мільярди гривень, для того, щоб відновитися. Але цього, на жаль, недостатньо,

– сказав Сахарук.

Наразі триває активний процес відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

За словами Сахарука, найближчі два місяці будуть присвячені ремонтам в енергетиці, зокрема, плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та відновленню теплових і гідроелектростанцій.

Він також наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається дуже складною, особливо у прифронтових регіонах, де об’єкти енергетики перебувають під постійними обстрілами. Це створює додаткові виклики для відновлення та стабілізації енергетичної системи країни.