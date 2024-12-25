Чого чекати після завершення опалювального сезону

Відомо, що тариф на електроенергію не переглядатимуть щонайменше до 1 травня 2025 року. З 1 червня 2024 року для побутових споживачів кіловат світла коштує 4,32 гривні.

Читайте також Зарплати, пенсії та соцвиплати: чи чекати українцям змін у 2025 році

Як розповів 24 Каналу Геннадій Рябцев, є ймовірність, що після закінчення опалювального сезону в Україні можуть підвищити тариф на світло.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Серед вимог для подальшої інтеграції з Європейським союзом та умов щодо надання кредитів Міжнародним валютним фондом є скасування спеціальних обов'язків на ринках електричної енергії та природного газу.

Тобто пільгові ціни за світло та газ для побутових споживачів у майбутньому мають бути підвищені до ринкових рівнів.

Зауважте! Хоч ринкова ціна і не має фіксованого показника, втім, за словами Рябцева, орієнтир вартості складає десь 7 гривень.

Чи зросте в Україні світло

Рябцев пояснює, що поки невідомо, чи підійматимуть в Україні ціни одночасно і на газ, і на світло відповідно до вимог. У такому випадку найпершими постраждають гаманці побутових споживачів.

Водночас якщо тариф на світло і підіймуть наступного року, то це буде не до ринкового рівня, а лише у його напрямку.

Зверніть увагу! В Міністерстві енергетики заявили, що навіть теперішня ціна на світло покриває лише собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

Крім того, наразі в енергосистемі зберігається нестача потужності генерації через проблеми, що зберігаються на атомних електростанціях, а погана погода не сприяє генерації на сонячних та вітрових станціях.