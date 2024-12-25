Чего ждать после завершения отопительного сезона

Известно, что тариф на электроэнергию не будут пересматривать как минимум до 1 мая 2025 года. С 1 июня 2024 года для бытовых потребителей киловатт света стоит 4,32 гривны.

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Как рассказал 24 Каналу Геннадий Рябцев, есть вероятность, что после окончания отопительного сезона в Украине могут повысить тариф на свет.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Среди требований для дальнейшей интеграции с Европейским союзом и условий по предоставлению кредитов Международным валютным фондом является отмена специальных обязанностей на рынках электрической энергии и природного газа.

То есть льготные цены за свет и газ для бытовых потребителей в будущем должны быть повышены до рыночных уровней.

Заметьте! Хотя рыночная цена и не имеет фиксированного показателя, впрочем, по словам Рябцева, ориентир стоимости составляет где-то 7 гривен.

Вырастет ли в Украине свет

Рябцев объясняет, что пока неизвестно, будут ли поднимать в Украине цены одновременно и на газ, и на свет в соответствии с требованиями. В таком случае первыми пострадают кошельки бытовых потребителей.

В то же время если тариф на свет и поднимут в следующем году, то это будет не до рыночного уровня, а только в его направлении.

Обратите внимание! В Министерстве энергетики заявили, что даже нынешняя цена на свет покрывает только себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

Кроме того, сейчас в энергосистеме сохраняется нехватка мощности генерации из-за проблем, хранящихся на атомных электростанциях, а плохая погода не способствует генерации на солнечных и ветровых станциях.