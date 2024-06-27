Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Чиновник также объяснил, от чего будет зависеть степень сложности.

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Зима будет непростой. Реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, основной из которых – обстрелы. Невозможно сейчас предсказать их характер, массированность и точность,

– отметил Кудрицкий.

Какими могут быть отключения зимой

Руководитель "Украэнерго" добавил, что специалисты рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему. При этом есть оптимистический и песемистический сценарий.

Пессимистический – предусматривает, что массированные обстрелы будут продолжаться. Как следствие, определенные объекты энергетики выйдут из строя. Поэтому, зимой будет меньше генерации, чем предусмотрено базовым планом.

Оптимистичный – предусматривает, что попаданий не будет или их будет немного, и энергетикам удастся восстановить больше объектов, чем это предусмотрено по плану. Тогда отключения будут немного меньше.

Лучше быть готовыми к худшему

При этом Кудрицкий отметил, что стоит быть готовыми к сложным сценариям зимой.

"Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что все будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", – добавил он.

К слову, компания ДТЭК потеряла 90% своих генерирующих мощностей в результате систематических российских обстрелов объектов энергетики.