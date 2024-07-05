У ДТЕК розповіли, як вимикатимуть світло 6 липня. За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.
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Коли не буде світла завтра
6 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби,
– йдеться у повідомленні енергетиків.
Водночас у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях у вечірні години відключення можуть відбуватись у світло-сірій зоні. Зауважимо, що світло-сіра зона це зона, за якої відключення світла можливі. Коли електрики немає точно – то це темно-сіра зона.
У разі будь-яких змін інформацію стосовно обмежень електроенергії наступного дня буде оприлюднено згодом. Радимо споживати електроенергію ощадливо.