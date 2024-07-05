В ДТЭК рассказали, как будут выключать свет 6 июля. По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток.

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Когда не будет света завтра

6 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток,

– говорится в сообщении энергетиков.

В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях в вечерние часы отключения могут происходить в светло-серой зоне. Заметим, что светло-серая зона это зона, при которой отключения света возможны. Когда электричества нет точно – это темно-серая зона.

В случае любых изменений информация об ограничениях электроэнергии на следующий день будет обнародована впоследствии. Советуем потреблять электроэнергию бережливо.

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Соответствующую информацию подтвердили и в Укрэнерго. Там говорят: "Завтра, 6 июля графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток".

В то же время, по словам энергетиков, с 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков почасовых отключений, в остальные - две очереди. Питание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

Кстати, во всех областях Украины с 9 по 24 июля будут действовать измененные графики отключения света. В частности, в один из дней в течение двух недель в каждой области не будут действовать ограничения.

В Укрэнерго объяснили, что у других – свет будут выключаться согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.