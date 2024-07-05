В частности, в каждой области в течение одного из этих дней не будут действовать ограничения.

Смотрите также По всей Украине действуют графики отключений света: какая ситуация в энергосистеме 5 июля

Как будет действовать ослабление графиков

В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно - зимой и летом - и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны,

– заявили в Укрэнерго.

Когда в области не будет ограничений:

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:

- 9 июля: Днепропетровская область;

- 10 июля: г. Киев;

- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;

- 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;

- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

*Измерения не применяются для временно оккупированных территорий