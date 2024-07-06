У листопаді 2014 року в клон української компанії – російське ООО "Санаторий "Коралл" – з'явився у реєстрі юридичних осіб Росії. Засновниками його виступили ті ж люди, що заснували українську компанію.

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Що відомо про "Корал", який отримав від Росії понад 2 мільйони доларів

Розслідувачі розповіли, що санаторій "Корал" – це шестиповерхова блідо-рожева будівля у приватному секторі Євпаторії, точніше – у селищі Заозерне. До узбережжя Чорного моря звідти орієнтовно кілометр. За даними видання:

у 2005 році "Корал" купило "приватне підприємство – фірма "БНА" з Рівного;

у 2010 році – його співвласницями стали обраниці двох друзів: Фаїна Тедеєва – тоді ще дружина народного депутата від регіоналів Ельбруса Тедеєва та Наталія Щокіна – дружина президента Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) Ростислава Щокіна.

Тедеєва і Щокіна об'єднує спорт і кумівство. Перший – олімпійський чемпіон з вільної боротьби, другий – майстер спорту і президент Асоціації спортивної боротьби Києва,

– розповіли журналісти.

Тоді ж у 2010 році співзасновником фірми "БНА" став і білорус Віктор Крейдич, який також є майстром спорту з боротьби, призером чемпіонатів СРСР та заступником голови Білоруської федерації боротьби.

Він до кінця 2022 року залишався бізнес-партнером Наталії Щокіної в Україні. Хоча Ростислав Щокін запевнив журналістів, що Крейдич – людина, яка "колись була знайома" і родина не підтримує стосунки з ним "дуже-дуже давно".

Проте позицію Щокіна пояснити можна, адже Крейдич має проросійські погляди, підтримує військову агресію Росії проти України та бере участь у заходах за участі російських силовиків.

Ба більше, джерела журналістів в українській спецслужбі повідомили, що стосовно Крейдича "ведеться контррозвідувальна робота".

Як український "Корал" отримав гроші з Росії

У 2014 році, коли з'явився російський клон української компанії, то його частки розподілили так:

60% – у Наталії Щокіної,

20% – у Фаїни Тедеєвої,

20% – у Віктора Крейдича.

Директором компанії став Юрій Пивоваров, і на той час, і нині – керівник українського ТОВ "Санаторій "Корал",

– пояснили розслідувачі.

Він розповів їм, що Щокіна і Тедеєва були свідомі того, що у 2014 році компанія перереєстровується відповідно до російського законодавства.

"Вони й володіють (російським підприємством – 24 Канал). Як би ми без них це робили? Що це за нісенітниця?", – заявив Пивоваров.

Водночас Світлана Машкова, яка представилася адвокаткою-представницею Наталії Щокіної, заявила, що це не правда.

Вона каже, що підпис Щокіної на російських документах підробили. Також Щокіна категорично відмовилася надати суду зразки підпису для порівняння, бо це "неприпустимо і неможливо зробити".

Хоча джерела на адмінмежі між материковою Україною та Кримом розповіли журналістам, що Наталія Щокіна щонайменше двічі відвідувала окупований півострів після 2014 року.

Машкова запевняє, що Щокіна їздила відпочивати до 2022 року й ці поїздки не були пов'язані з "Коралом", а до 2022 року вона, мовляв, взагалі не знала, що в української компанії є російський клон.

Водночас Фаїна Тедеєва не така категорична й припускає, що могла підписувати якісь протоколи.

Може, і є там мої підписи, я була тоді ще у шлюбі. Якісь документи підписувала, але абсолютно не вникала... Я що – вникала в них? Я навіть не читала. Це коли було? 10 років тому? Ви зараз пожартували? З цим краще звертатися до Ельбруса,

– запевнила Тедеєва.

Сам Ельбрус Тедеєв на дзвінки та повідомлення журналістів не відповів.

Щодо грошей, то журналісти підрахували, що російський "Корал" з 2015 по кінець 2022 років від російської влади отримав контрактів на 196,48 мільйона російських рублів, тобто орієнтовно 2,2 мільйона доларів:

у травні 2022 року вони уклали останню угоду з "Дирекцією з забезпечення діяльності організацій праці";

під час коронавірусу санаторій отримав російської державної підтримки на суму близько 20 тисяч доларів.

Співробітниця науково-дослідної лабораторії Львівського державного університету внутрішніх справ Інна Вишневська розповіла, що в таких діях "вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого частиною статті 111-1 кримінально кодексу колабораційна діяльність".

У цьому випадку мова йде про провадження господарської діяльності, яке полягає у наданні туристичних послуг. Взаємодія з державою-агресором полягає у тому, що ці контракти укладені з державною казенною установою Росії й послуги були надані саме за її замовленням,

– пояснила Вишневська.

Юристка з Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська уточнила, що господарська діяльність на окупованих українських територіях може підпадати під санкції.