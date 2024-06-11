Журналісти "Схем" провели розслідування і з'ясували, що дівчина Вербицького Христина Ільницька володіє дороговартісним будинком в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві та автомобілем Porsche Macan T 2023 року випуску.

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Котедж зі "знижкою"

Відомо, що віллу у столиці пані Христина придбала у травні 2024 року. Ринкова вартість котеджу становить 48 мільйонів гривень. Втім, відповідно до договору про купівлю-продаж, Ільницька заплатила за нього набагато менше – близько 2 мільйонів гривень.

Який вигляд має будинок Ільницької / Фото "Схеми"

На запитання журналістів, звідки дівчина взяла гроші на таке дороге майно, вона розповіла, що наразі не заробляє. У неї лишилися збереження від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, який нібито залишив на неї заповіт, який включає, зокрема коштовності, автомобілі, яхту. Розслідувачі з'ясували, що тим "щедрим" чоловіком був покійний бізнесмен Юрій Приймак. Його вдова підтвердила, що він спочатку хотів скласти заповіт на Ільницьку, втім, згодом передумав. А отже, жодного майна від нього Ільницька не отримала.

Зверніть увагу! У мережі Христину Ільницьку згадують як фахівчиню з оренди та продажу яхт. Сукупний дохід жінки, прозвітований у деклараціях, за останнє десятиліття склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень. Крім того, за останні три роки Ільницька офіційно взагалі нічого не заробила. Отже, сама дівчина Вербицького не могла придбати котедж ні за ринковою ціною, ні за навіть за ті 2 мільйони.

"Схеми" натрапили на наступні цікаві факти:

Котедж Ільницької розташований по сусідству з таунхаусом, де офіційно мешкає заступник генпрокурора Дмитро Вербицький.

У день купівлі котеджу пара була разом.

На фото, опублікованих у мережі, можна помітити Ільницьку із сином в компанії племінника Вербицького – Євгенія. Це саме той племінник Вербицького, який за довіреністю купував за занижену вартість нерухомості у котеджному містечку "Коник" для одеського бізнесу, де зрештою оселився сам представник генпрокурора.

29 травня Ільницька подарувала будинок своїй матері і тоді ж зареєструвалася як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності – надання в оренду водних транспортних засобів.

Слід зауважити, що перед купівлею котеджу, Ільницька у лютому цього року обзавелася новеньким Porsche за 4 мільйони гривень. Саме на ньому вона разом із Вербицьким пересувалася у день придбання будинку.

Довідка: Дмитро Вербицький – заступник генерального прокурора України Андрія Костіна з вересня 2022 року. Раніше чиновник працював у слідчих органах Одещини та Миколаївщини.