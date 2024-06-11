Журналисты "Схем" провели расследование и выяснили, что девушка Вербицкого Кристина Ильницкая владеет дорогостоящим домом в элитном коттеджном городке "Конык" в Киеве и автомобилем Porsche Macan T 2023 года выпуска.
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Коттедж со "скидкой"
Известно, что виллу в столице госпожа Кристина приобрела в мае 2024 года. Рыночная стоимость коттеджа составляет 48 миллионов гривен. Впрочем, согласно договору о купле-продаже, Ильницкая заплатила за него гораздо меньше – около 2 миллионов гривен.
Как выглядит дом Ильницкой / Фото "Схемы"
На вопрос журналистов, откуда девушка взяла деньги на такое дорогое имущество, она рассказала, что пока не зарабатывает. У нее остались сбережения от бывших мужей и неназванного парня, который якобы оставил на нее завещание, что включает, в частности драгоценности, автомобили, яхту. Расследователи выяснили, что тем "щедрым" мужчиной был покойный бизнесмен Юрий Приймак. Его вдова подтвердила, что он сначала хотел составить завещание на Ильницкую, впрочем, впоследствии передумал. А значит, никакого имущества от него Ильницкая не получила.
"Схемы" наткнулись на следующие интересные факты:
- Коттедж Ильницкой расположен по соседству с таунхаусом, где официально проживает заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий.
- В день покупки коттеджа пара была вместе.
- На фото, опубликованных в сети, можно заметить Ильницкую с сыном в компании племянника Вербицкого – Евгения. Это именно тот племянник Вербицкого, который по доверенности покупал за заниженную стоимость недвижимости в коттеджном городке "Конык" для одесского бизнеса, где в конце концов поселился сам представитель генпрокурора.
- 29 мая Ильницкая подарила дом своей матери и тогда же зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель с основным видом деятельности – предоставление в аренду водных транспортных средств.
Следует заметить, что перед покупкой коттеджа, Ильницкая в феврале этого года обзавелась новеньким Porsche за 4 миллиона гривен. Именно на нем она вместе с Вербицким передвигалась в день приобретения дома.