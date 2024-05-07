Журналісти "Схем" з'ясували, що вартість будинку відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів. Сам Вербицький на запитання про занижену ціну на таунхаус заявив, що йому відома "лише вартість, яка була зазначена у договорі".

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Вербицький живе у будинку, що придбав ушестеро дешевше за початкову ціну

У майновій декларації за 2023 рік заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького було зазначено, що з 3 листопада 2023 року він орендує будинок площею 155 квадратних метрів. Розслідування "Схем" виявило, що будинок розташований у престижному котеджному містечку "Коник" у Києві, а саме у двоповерховому таунхаусі, відомому як QDRO tetra.

Згідно з інформацією на сайті забудовника, цей котедж "спроєктований із застосуванням сучасних технологій та екологічно чистих матеріалів".

За даними журналістів, власником таунхаусу є бізнесмен Віктор Павільч з Одеської області, де раніше Вербицький працював заступником обласного прокурора. Павільч має стосунок до компаній, які спеціалізуються на видобутку декоративного та будівельного каменю, а також на здачі в оренду та експлуатації нерухомості.

"Схеми" з'ясували, що 26 жовтня 2023 року Павільч видав довіреність племіннику Вербицького, Євгену. Наступного дня, 27 жовтня, Євген Вербицький офіційно зареєстрував право власності на таунхаус та прилеглу до нього земельну ділянку на ім'я Павільча.

Загальна сума угоди склала 2,8 мільйона гривень, з яких 2 мільйони гривень – за будинок і 800 тисяч гривень – за землю, як зазначено в договорах купівлі-продажу, які отримали "Схеми".

Продавцем, про якого мовиться, є Олександра Мараховська, а її інтереси представляє Оксана Яцина, яка є керівником компанії-засновника "ЗВ Девелопмент". Ця компанія відповідає за забудову котеджного містечка "Коник".



Договір про купівлю будинку, де живе Вербицький / Фото "Радіо Свободи"

Під час підписання угоди Дмитро Вербицький був присутній. Адже цього дня він був зафіксований на відео з камер спостереження котеджного містечка, про що стало відомо з джерел, пов'язаних зі "Схемами".



Вербицький був присутній під час підписання угоди щодо будинку / Фото "Радіо Свободи"

Журналісти звернули увагу на вартість нерухомості, яка перевищує 2 мільйони гривень, при тому, що ринкова ціна такого самого таунхаусу становить близько 470 тисяч доларів – згідно з оголошеннями про продаж аналогічного житла в цьому котеджному містечку та рекламних промо. В українській валюті це становить понад 18,5 мільйонів гривень.

Також журналісти зв'язались із представницею забудовника, щоб уточнити вартість такого майна площею 155 квадратних метрів, на що вона відповіла, що "нижче 200 тисяч доларів такі будинки в "Конику" точно не продають".



Ринкова ціна того ж будинку у "Конику" / Фото "Радіо Свободи"

Як Вербицький пояснив придбання цього будинку

Вербицький, відповідаючи на запитання "Схем", стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та "необхідність додаткових фінансових вкладень" у нього.

Вербицький також пояснив свою присутність під час угоди проханням сина власника будинку, Максима Павільча, якого він знає ще зі студентських років, а їхні сім'ї дружать. Він заявив, що його попросили проконтролювати правильність оформлення документів.

Заступник генерального прокурора також розповів, що він обрав цей район і будинок для проживання через близькість до роботи та надійну огорожу. Вербицький уточнив, що ні Павільч, ні його сім'я не зверталися до нього за допомогою, яка б вимагала використання його прокурорських повноважень.

У коментарі журналістам Віктор Павільч, власник таунхаусу в "Конику", виправдав покупку, заявивши, що "сім'я об'єднала свої ресурси для придбання нерухомості". Павільч виправдовував також і низьку ціну будинку, пояснюючи, що він просто "прийняв пропозицію, яку йому запропонували, вважаючи її розумною ціною".

Коли журналісти попросили розповісти подробиці угоди, Павільч відмовився назвати особу, яка зробила пропозицію, заявивши, що надасть усю необхідну інформацію правоохоронним органам, якщо вони її вимагатимуть. Крім того, Павільч підтвердив, що його син, Максим, був відповідальним за купівлю нерухомості.

Зверніть увагу! З травня 2020 року ДБР розслідує кримінальне провадження щодо незаконного відчуження земельних ділянок, які перебували в комунальній власності Києва та на яких згодом звели котеджне містечко "Коник". Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс генерального прокурора. Нині активних дій щодо цього провадження – немає.