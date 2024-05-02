ЗМІ з посиалнням на джерела в правоохоронних органах пишуть, що мова саме про Андрія Клочка. Йому повідомили про підозру.
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Що відомо
В межах досудового розслідування слідчі встановили, що у 2020 – 2021 роках народний депутат набув у власність активи вартістю 25 мільйонів гривень. Зкорема придбав:
- 5 квартир у Києві;
- 3 земельні ділянки у Київській області;
- 2 нежитлові приміщення;
- автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.
"Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі", – зазначають у САП.
"Різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становить 11 мільйонів гриень", – ідеться в повідомленні.
Схема незаконного збагачення депутата / Інфографіка НАБУ
Розслідування САП і НАБУ було розпочато після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.
Що відомо про Клочка
Клочко – член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.