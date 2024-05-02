ЗМІ з посиалнням на джерела в правоохоронних органах пишуть, що мова саме про Андрія Клочка. Йому повідомили про підозру.

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Що відомо

В межах досудового розслідування слідчі встановили, що у 2020 – 2021 роках народний депутат набув у власність активи вартістю 25 мільйонів гривень. Зкорема придбав:

5 квартир у Києві;

3 земельні ділянки у Київській області;

2 нежитлові приміщення;

автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

"Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі", – зазначають у САП.

Водночас, як уточнюють детективи, за цей період офіційного доходу та заощаджень дружини депутата та доходів його родичів було недостатньо для придбання цього майна.

"Різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становить 11 мільйонів гриень", – ідеться в повідомленні.



Схема незаконного збагачення депутата / Інфографіка НАБУ

Розслідування САП і НАБУ було розпочато після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

Що відомо про Клочка

Клочко – член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.