ЗМІ з посиалнням на джерела в правоохоронних органах пишуть, що мова саме про Андрія Клочка. Йому повідомили про підозру.

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Що відомо

В межах досудового розслідування слідчі встановили, що у 2020 – 2021 роках народний депутат набув у власність активи вартістю 25 мільйонів гривень. Зкорема придбав:

  • 5 квартир у Києві;
  • 3 земельні ділянки у Київській області;
  • 2 нежитлові приміщення;
  • автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

"Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі", – зазначають у САП.

"Різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становить 11 мільйонів гриень", – ідеться в повідомленні.


Схема незаконного збагачення депутата / Інфографіка НАБУ

Розслідування САП і НАБУ було розпочато після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

Що відомо про Клочка

Клочко – член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.