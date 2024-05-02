СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что речь именно об Андрее Клочко. Ему сообщили о подозрении.
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Что известно
В рамках досудебного расследования следователи установили, что в 2020 – 2021 годах народный депутат приобрел в собственность активы стоимостью 25 миллионов гривен. В частности:
- 5 квартир в Киеве;
- 3 земельных участка в Киевской области;
- 2 нежилых помещения;
- автомобили Tesla и Mersedes-Benz.
"Большую часть приобретенного имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме", – отмечают в САП.
"Разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составляет 11 миллионов гривен", – говорится в сообщении.
Схема незаконного обогащения депутата / Инфографика НАБУ
Расследование САП и НАБУ было начато после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info.
Что известно о Клочко
Клочко – член комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.