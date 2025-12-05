Про це пише 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Коли призначать нового главу Офісу Президента?

Як повідомляє Железняк, ім'я керівника ОП оголосять уже в п'ятницю, 5 грудня.

Серед можливих кандидатів нардеп називав Свириденко, Федорова, Шмигаля та Буданова.

Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський провів співбесіди з претендентами на цю посаду. Зокрема під час розмови йшлося про те, яким має бути формат роботи Офісу та як він має співпрацювати з іншими державними інституціями, щоб ефективно служити інтересам України.

Окрім того, раніше Зеленський зазначав, що кандидат на посаду керівника ОП має відповідати вимогам якісного менеджменту, дипломатичної майстерності та іншим ключовим компетенціям.

Цікаво! Під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном він наголосив: "Безумовно, у нас є дуже достойні люди".

Що відомо про відставку екскерівника ОП Єрмака?