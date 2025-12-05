Про це пише 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Коли призначать нового главу Офісу Президента?
Як повідомляє Железняк, ім'я керівника ОП оголосять уже в п'ятницю, 5 грудня.
Серед можливих кандидатів нардеп називав Свириденко, Федорова, Шмигаля та Буданова.
Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський провів співбесіди з претендентами на цю посаду. Зокрема під час розмови йшлося про те, яким має бути формат роботи Офісу та як він має співпрацювати з іншими державними інституціями, щоб ефективно служити інтересам України.
Окрім того, раніше Зеленський зазначав, що кандидат на посаду керівника ОП має відповідати вимогам якісного менеджменту, дипломатичної майстерності та іншим ключовим компетенціям.
Цікаво! Під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном він наголосив: "Безумовно, у нас є дуже достойні люди".
Що відомо про відставку екскерівника ОП Єрмака?
28 листопада детективи НАБУ та САП здійснили обшуки в Андрія Єрмака. ЗМІ повідомляли, що в нього вилучили мобільні телефони й ноутбуки, вміст яких зараз аналізує слідство. Сам Єрмак тоді підкреслював, що не чинить жодного опору слідчим діям.
Того ж дня він оголосив про відставку з посади, яку очолював із 2020 року. Згодом президент підписав указ про звільнення Єрмака.
Попри звільнення з посади керівника ОП, Андрій Єрмак і надалі залишається членом або керівником щонайменше десяти різних структур, зокрема тих, що відповідають за питання національної безпеки. Він продовжує входити до складу РНБО, ставки верховного головнокомандувача та низки державних рад і штабів.