Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення, передає 24 Канал. Він також розповів про теми обговорень.
Зеленський розповів деталі про додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового очільника Офісу Президента.
Зокрема, обговорювали формати роботи структури та взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України.
Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу,
– наголосив президент.
Нагадаємо, раніше він заявив, що вибір наступного керівника ОП залежить від менеджменту, дипломатії та інших важливих напрямків. "Безумовно, у нас є дуже достойні люди", – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном напередодні.
Хто може обійняти посаду?
Ексклюзивно для 24 Каналу політтехнолог Олег Постернак розповів, що основними кандидатами на посаду нового голови ОП є Михайло Федоров, Денис Шмигаль, Павло Паліса та Кирило Буданов. Саме з ними президент нібито провів зустрічі раніше.
Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков наголосив на кадровій боротьбі за цю посаду. Ймовірно, у ній беруть участь Віктор Микита, Юлію Свириденко та вже згадані Паліса й Шмигаль.
Окрім того, ситуацію прокоментував нардеп Ярослав Железняк, який також назвав Свириденко, Федорова, Шмигаля й Буданова.