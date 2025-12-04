Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення, передає 24 Канал. Він також розповів про теми обговорень.

Як обирають нового главу ОП?

Зеленський розповів деталі про додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового очільника Офісу Президента.

Зокрема, обговорювали формати роботи структури та взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України.

Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу,

– наголосив президент.

Нагадаємо, раніше він заявив, що вибір наступного керівника ОП залежить від менеджменту, дипломатії та інших важливих напрямків. "Безумовно, у нас є дуже достойні люди", – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном напередодні.

Хто може обійняти посаду?