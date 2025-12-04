Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения, передает 24 Канал. Он также рассказал о темах обсуждений.

Смотрите также Конец "эпохи мощности": биография экс-главы ОП Андрея Ермака – самого влиятельного серого кардинала "Али-Бабы"

Как выбирают нового главу ОП?

Зеленский рассказал детали о дополнительных встречах с кандидатами на должность нового главы Офиса Президента.

В частности, обсуждали форматы работы структуры и взаимодействие с другими государственными институтами, которая нужна для интересов Украины.

В ближайшее время будет решение относительно нового главы Офиса,

– подчеркнул президент.

Напомним, ранее он заявил, что выбор следующего руководителя ОП зависит от менеджмента, дипломатии и других важных направлений. "Безусловно, у нас есть очень достойные люди", – сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном накануне.

Кто может занять эту должность?