Аудитория Путина

На первый взгляд, можно считать определенное смягчение позиции российского руководства по сравнению с теми требованиями, которые Владимир Путин выдвигал в отношении Украины во время предыдущих выступлений. Тогда он заявлял, что для того, чтобы мирные переговоры между Киевом и Москвой вообще начались, украинские войска должны оставить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем Украины.

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Но это только на первый взгляд. Для того чтобы понять смысл высказывания Путина надо посмотреть на аудиторию, к которой он обращается, а это лидеры стран Глобального Юга и Центральной Азии. Именно перед ними глава Кремля желает выглядеть сторонником мира.

Стоит напомнить, что существует так называемый китайско-бразильский консенсус о прекращении войны в Украине, который и подразумевает замораживание конфликта на нынешней линии соприкосновения сторон и отнюдь не предусматривает того, что ВСУ оставят свои позиции. Как можно понять, именно эта часть предложения не устраивает Путина. Определенным ответом на это предложение китайского лидера Си Цзиньпина стали визиты Путина в Северную Корею и Вьетнам, а также предстоящие переговоры с премьером Индии Нарендом Моди в Москве.

Путин не хочет прямо говорить Си, что ему не нравится его предложения. Более того, глава Кремля одним из первых поддержал китайско-бразильский консенсус и объявил его возможной платформой для переговорных усилий.

Теперь на фоне участников ШОС Путин пытается показать, что его интересует мир, а не война. Мол, он готов выдвигать собственные предложения по достижению этого мира даже если они неприемлемы для украинской стороны.

Цель Путина – точно не мир

Важно понимать, что ни во время переговоров в Стамбуле, ни сейчас, Путин не тяготеет к прекращению российско-украинской войны. Его ставка – время. Путин искренне убежден, что сможет достичь своих целей благодаря многолетней войне на истощение. Фиаско блицкрига убедило главу Кремля, что уничтожить украинскую государственность может только многолетняя война. Только так он сможет перейти к поглощению не только Украины, но и других бывших советских республик. Именно это является политическим планом Путина на 20 – 30 годы 21 века.

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Я хотел бы, чтобы сегодня ни у одного человека, проживающего на территории Украины и других бывших советских республик не было никаких иллюзий относительно настоящих политических планов российского президента, которого искренне поддерживает собственное население, которое больно шовинистическим вирусом. Именно эта болезнь привела к формированию человеконенавистнической Российской империи, которую Путин и россияне сейчас пытаются восстановить с помощью военных усилий.

Однако Путин не хочет выглядеть агрессором в глазах собственных партнеров. Он хочет дать им возможность не считать его агрессором, а миротворцем. Именно поэтому Путин использовал площадку ШОС для того, чтобы снова напомнить о собственных "мирных намерениях".

Самой большой ошибкой будет серьезно отнестись к его словам, успокаивать себя иллюзией, что российско-украинская война имеет тенденцию к окончанию в обозримом будущем. Эта иллюзия на пользу главе Кремля. Путин хочет убедить мир и Украину в том, что его интересуют мирные переговоры со страной, которую он не считает такой, что должна существовать на политической карте мира. Важно не поддаться этой иллюзии, ведь главная цель агрессора – дестабилизация украинской государственности.