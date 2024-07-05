Новые фронты по-русски

Но вот в том и дело, что в Сотницкий Казачок российские подразделения после побега из Харьковской области в 2022 году заходили неоднократно, небольшими ДРГ. То есть явление само по себе, достаточно рядовое и не уникальное.

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При этом история с Сотницким Казачком один в один напоминает недавнюю эпическую "победу" кадыровцев в сумской Рыжевке. Тоже зашли, повесили свои аквафреши, сказали рекламу Ахмат-чая и... И что дальше?

Сразу хочу отметить, что Сотницкий Казачок, что Рыжевка – это села, которые расположены прямо на границе с Россией. Не за километр, не за 500 метров, а прямо на границе. Это проблема всего приграничья Украины. Неважно где село расположено – в Харьковской области, Черниговской или Сумской – если оно на границе с Россией, то оно находится под угрозой действий российских ДРГ.

То есть обычное явление с 2022 года, заход ДРГ в село на границе, сейчас пытаются вывести на уровень открытия нового фронта. В общем-то оно и понятно почему.

Группировка войск "Север" серьезно "облажалась" в Харьковской области. Наступление на Липцы не дало ожидаемого результата. Оккупанты второй месяц перемалываются в районе Глубокого, без какой-либо перспективы прорыва к Липцам. В полностью стертом с лица земли Волчанске у них ситуация не лучше. На руинах им очень тяжело воюется и, думаю, до конца лета Силы обороны Украины вытеснят их из города, возможно, даже за вересковую пустошь, до Плетеновки. Возможно.

Повторюсь, такой сценарий возможен, если вдруг УВ "Север" не получит откуда-то усиление в виде пары-тройки ОМСБр, которые выпрыгнут как черти из табакерки. При наличии такого усиления, оккупанты смогут удерживать север Волчанска как минимум до середины осени. Почему до середины осени? Скажем так, это сезон очередных нюансов, с непредсказуемым развитием событий.

Оккупанты ставят на пафос, а не качество

Но, если начнется процесс отступления российского войска из-под Волчанска или Липцов, то провальное наступление УВ "Север" заиграет новыми красками. Например, у генерал-полковника Александра Лапина окажутся какие-то счета, где непосильным трудом было украдено несколько десятков миллиардов рублей, или даже сотня.

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Поэтому, чтобы совсем не быть списанным со счетов, демонстрируя какой-то КПД, но при этом из-за нехватки достаточного ресурса, Лапин будет имитировать открытие новых фронтов, организуя рейды ДРГ в приграничье и дальше.

Рефлексия на количество и пафос, но никак не на качество и целесообразность. А потому, Рыжевка и Сотницкий Казачок – это не последние примеры "открытия нового фронта".

С другой стороны, как там сказали наши американские друзья: "Если Россия расширит фронт, мы рассмотрим согласование на удары ATACMS вглубь России на 100 километров". Кажется, так было сказано? Так, фронт, получается, уже расширился, и российские пропагандисты радостно хлопают в ладоши. Так что там с ATACMS?