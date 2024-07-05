Нові фронти по-російськи

Але ось у тому й річ, що до Сотницького Козачка російські підрозділи після втечі з Харківської області у 2022 році заходили неодноразово, невеликими ДРГ. Тобто явище саме собою, досить пересічне і не унікальне.

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При цьому історія із Сотницьким Козачком один в один нагадує недавню епічну "перемогу" кадирівців у сумській Рижівці. Теж зайшли, повісили свої аквафреші, сказали рекламу Ахмат-чаю і… І що далі?

Відразу хочу зазначити, що Сотницький Козачок, що Рижівка – це села, які розташовані прямо на кордоні з Росією. Не за кілометр, не за 500 метрів, а прямо на кордоні. Це проблема всього прикордоння України. Неважливо де село розташоване – у Харківській області, Чернігівській чи Сумській – якщо воно на кордоні з Росією, то воно перебуває під загрозою дій російських ДРГ.

Тобто звичайне явище з 2022 року, захід ДРГ у село на кордоні, зараз намагаються вивести на рівень відкриття нового фронту. Загалом воно і зрозуміло чому.

Угрупування військ "Північ" серйозно "облажалося" у Харківській області. Наступ на Липці не дав очікуваного результату. Окупанти другий місяць перемелюються в районі Глибокого, без будь-якої перспективи прориву до Липців. У повністю стертому з лиця землі Вовчанську у них ситуація не краща. На руїнах їм дуже важко воюється і, думаю, до кінця літа Сили оборони України витіснять їх із міста, можливо, навіть за вересове пустище, до Плетенівки. Можливо.

Повторюся, такий сценарій можливий, якщо раптом УВ "Північ" не отримає звідкись посилення у вигляді пари-трійки ОМСБр, які вистрибнуть як чорти з табакерки. За наявності такого посилення, окупанти зможуть утримувати північ Вовчанська щонайменше до середини осені. Чому до середини осені? Скажімо так, це сезон чергових нюансів, з непередбачуваним розвитком подій.

Окупанти ставлять на пафос, а не якість

Але, якщо розпочнеться процес відступу російського війська з-під Вовчанська чи Липців, то провальний наступ УВ "Північ" заграє новими фарбами. Наприклад, у генерал-полковника Алєксандра Лапіна виявляться якісь рахунки, де непосильною працею було накрадено кілька десятків мільярдів рублів, або навіть сотня.

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Тому, щоб зовсім не бути списаним з рахунків, демонструючи якийсь ККД, але при цьому через брак достатнього ресурсу, Лапін імітуватиме відкриття нових фронтів, організовуючи рейди ДРГ у прикордонні і далі.

Рефлексія на кількість та пафос, але ніяк не на якість та доцільність. А тому, Рижівка та Сотницький Козачок – це не останні приклади "відкриття нового фронту".

З іншого боку, як там сказали наші американські друзі: "Якщо Росія розширить фронт, ми розглянемо узгодження на удари ATACMS углиб Росії на 100 кілометрів". Здається, так було сказано? Так, фронт, виходить, вже розширився, і російські пропагандисти радісно плескають у долоні. То що там з ATACMS?